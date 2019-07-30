"Фашисты, бандеровцы, полицаи": человек Зеленского опозорился "нацистским" скандалом

Кандидат в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский поднял скользкую тему, которую часто муссируют российские пропагандисты.

Так на своей странице в Facebook он обратился к министру обороны Степану Полтораку по поводу присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат Первой украинской Девизии "Галичина".

"Известно ли Вам, что Нюрнбергский Трибунал признал СС и все её подразделения, преступной организацией?" - написал в частности он.

На его скандальный пост обратил внимание украинский политолог Александр Голобуцкий.

"Макс Бужанский, свежеизбранный депутат "Слуги народа" от Днепропетровщины, поднимает любимую тему российских пропагандистов: "фашисты, бандеровцы, галицкие полицаи"... Уже миллион раз историками, блогерами, любителями и специалистами сказано, что Ваффен СС в Нюрнберге не осудили - только конкретных представителей за конкретные преступления.

А ведь Бужанский изображает из себя историка, прекрасно разбирающегося в теме Второй мировой! Весёлая будет фракция "Слуги народа" в ВР 9-го созыва", - резюмировал он.

Стоит отметить, что в комментариях к своему посту Бужанский забанил всех, кто пытался противоречить ему.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бужанский высказался против Дня памяти и примирения. Кроме того, будущий нардеп выступил против переименования России в Украине в Московию.

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