Если кто не в курсе, то на украинской земле, которая называется Донбассом, на земле, по которой проходили киммерийцы, скифы, гунны, готы, азары, хазары, сарматы, половцы, печенеги и прочие народы, с подачи рф и одобрения кремля началось тотальное разграбление курганов (за танки в шахтах и снаряды на деревьях нужно платить баксами или натурой, если кто забыл). Сейчас расскажу что и как.

Итак, недавно оккупационные типа власти заявили о том, что на территории дынырийского халифата стартует "вахта памяти". Хотя, на самом деле, это информационное прикрытие для черных копателей из рф, которые приехали за халявными артефактами. Давайте немножко вспомним историю украинского региона, чтобы было понятно, шо ищут русские стервятники на оккупированном ныне ими же Донбассе.

Смотрите, как все просто: на Донбассе есть курганы и каменные бабы. Курганы и каменные бабы - это своего рода маяк, мол, тут можно поживиться, покопать себе ништяков и заработать баксов.

Именно эти курганы интересуют черных копателей, особенно тот, который находится в Шахтерском районе Донецкой области. Этот курган представляет собой останки одного из размытых отрогов Донецкого кряжа, он состоит в основном из песчаника, но также в нем попадаются друзы горного хрусталя.

Верхняя часть кургана была насыпана во втором тысячелетии до нашей эры племенами срубной культуры, насыпная часть имеет высоту 4 метра и диаметр почти 32 метра. Согласитесь, имеет смысл там покопать, шахты ведь порезаны солдатами НАТО, верно? Далее. Саур-Могила. Саурка - это вообще искусственная насыпь, если кто не в курсе. Но! Под ней, под Саур-Могилой, на глубине 4 метров, ученые обнаружили древнее захоронение, под насыпной частью. Захоронение находилось в ящике, которое оказалось археологической находкой срубной культуры.

Россияне на Донбассе

Вообще ученые предполагают, что искусственная часть Саур-Могилы была насыпана во втором тысячелетии до нашей эры. Сама же история Саурки начинается с тех времен, когда на равнинах Донбасса жили так называемые "срубники", которых, если мне не изменяет память, позже сменили киммерийцы, а потом скифы. Скифов, в свою очередь, вытеснили сарматы, а сарматов гунны. Одним словом, было весело в украинских степях Донбасса

Кстати, доблестные археологи ссср при постройке мемориального комплекса на территории Саурки, частично повредили вышеназванное захоронение, поэтому невозможно стало проводить дальнейшие археологические исследования. Вообще, в 30-е годы было много разговоров про разбойничий клал на Саур-Могиле, а также про черных копателей, которые постоянно пытались поживиться ценностями кургана и стать миллионерами после раскопок.

К чему весь этот экскурс в историю ? Ответ прост - для понимания, что на оккупированном рф Донбассе есть где копать еще и есть что грабить [асвабадить]. Так называемая "вахта памяти" - это по сути узаконенные черные раскопки с подачи кремля, это грабеж исторических сокровищ региона белым днем, под соусом - а в Киеве Хунта и детей ест.

Но есть и хорошие новости: солдатам НАТО после черных копателей из рф на Донбассе делать нечего от слова совсем.

Мораль: неплохая цена за то, что "можно разговаривать на рюцком", правда, вата? Русские хозяева, думаю, довольны - таких лошар как донецкая вата еще поискать нужно. Не верите? Шось я не слышал ни одного возмущения по поводу разграбления курганов от двуногих с русскоговорящими челюстями. А вы ?

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