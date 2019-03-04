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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

"Герой ДНР": абхазский миллионер

160.5т

Продолжаем развенчивать мифы о так называемых гироях дыныры. Вообще, сам термин "гирой рыныды" это фейк, ибо не существует никакого дыныры, а значит героев у того, чего не существует, не может быть в принципе.

Но перейдем от слов к делу. Давайте знакомиться с гирроем. Тело зовут Ахра Авидзба, но среди сепарастов он более известен как позывной Абхаз.

"Герой ДНР": абхазский миллионер

Кто такой Абхаз? Обычный неудачник. Это сын коллаборанта [отец его воевал за Абхазию], офицера территориального недоразумения. Ахра с трудом закончил школу, потом поступил в Сочинский филиал дружбы народов на экономиста. Для понимания высоты IQ гироя рыныды: после окончания учебы Ахра пошел служить в армию Абхазии. Видимо, был чувак настолько туп, что больше нигде не мог самореализоваться.

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Ну а теперь расскажу как Абхаз стал гироем рыныды. Все началось со знакомства со Ставросом Богателией, который во время Майдана начал формировать "добровольческие отряды " и "дружины" за русские рубли. Ставрос отправлял наемников в Крым, где наемная титушня помогла рф оккупировать Крым.

Почуяв легкие деньги, Богателия начал набирать бойцов для "гражданской" войны в Украине из еб*ней цивилизации. Ахра был одним из чучмеков, которые приехали тупо за деньгами, ему было абсолютно наплевать на идею народа бимбасы, недоросии и т д. Ему тупо платили больше, чем в Абхазии и он был доволен этим. Именно Ахра участвовал в разоружении внутренних войск в Донецке, где как шакал прятался за спинами и верещал "сдавайтесь".

Просьба не сильно смеяться - Абхаз, Мамай и Богателия создали в Донецке охранную роту для защиты русскоговорящих. В составе роты были осетины, азербайджанцы, армяне, грузины и абхазцы, которые болели за русский мир и все такое.

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К маю месяцу 2014 года приезжая гопота вооружилась стрелковым и автоматическим оружием и начались подвиги. Точнее асвабаждение.

Первыми попали магазины АТБ под раздачу: Абхаз, Мамай и Богателия отжали себе супермаркеты во всех подконтрольных городах. После АТБ пришла очередь асвабаждения рынков.

После рынков Абхаз с компашкой замутили еще один стартап: они договорились с "народным советом дыныры" о том, чтоб их не трогали полицаи пока быдлота грабит Украинские банки и финансовые учреждения. Соучредителям, то есть "народному совету дыныры" с грабежей полагалась доля.

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В итоге, всего за пару месяцев, Абхаз вместе с подельниками совершили грабежи в более 20 городах и поселках Донецкой области. Обычным наемникам из еб*ней цивилизации за услуги асвабаждения платили по 1000 $ в месяц, асвабажденные деньги свозили на базу Мамая, в Калининский район Донецка.

Потом в Донецк зашла колонна Гиркина со Славянска. Правда, "стартаперы" быстро поняли, что ставку нужно делать на Гиркина, а на захарченко, поэтому добровольно отдали часть управления отжатыми АТБ именно ужасу Лондона.

И началась война за влияние в Донецке. Первыми были вынуждены кизяки, которых изгнали из центра города, Калининского района + с части Ленинского района. Моторыло и Гыви стали контролировать дальние районы Донецка, а захарченко, увидев лояльность Абхаза и компашки, попросил их охранять отжатые АТБ за отдельную плату.

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После этого вся дынырийская срань, ну то есть рать, дружно начала асвабаждать: склады супермаркета Мэтро ограбили люди захарченко, а Абхаз асвабаждал офисы Киевского района Донецка, автомобили, поселок Октябрьский - все, что находилось поблизости ДАПа, асвабаждалось и вывозилось на территорию в рф.

После шальных денег с мародерки, Абхзаз и Мамай стали руководителями сборища дегенератов под названием батальон - пятнашка, а Богателия получил хорошую должность в "республиканской гвардии".

Но Абхаз только начинал свои подвиги, поэтому продолжил асвабаждать - с одобрения захарченко он получил задание наладить вывоз мародерки, офисной мебели и техники, на территорию рф. После этого подвига люди Абхаза размародерили гостинницу в районе ДАПа + ангары+ все, что можно было продать за деньги. Правда, иногда банде дегенератов "пятнашка" иногда русские кураторы присылали своих людей, которые помогали рубать заводы и предприятия на металлолом. Абхаз был недоволен конечно, но приходилось делиться.

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Смертность в гоп-стоп батальоне была очень высокая, но Абхазу на это было начхать - неудачник из жопы цивилизованного мира поднимался из грязи в князи не по дням, а по часам. Скажу даже больше, Ахра даже пробовал пробиться в "парламент" Абхазии. Правда, получилось не очень: мародера кинули его же земляки на 150 тыс долларов и сказали, мол - извини, факир был пьян, спробуй ще раз.

Но Абхаз не тужил, ибо денег намародерил немерено. Наемник понял, что в разрушенной рф Абхазии ему делать нечего, поэтому решил продолжать асвабаждать. Правда, после поездки арсена павлова в лифте и после самовозгорания гыви на работе, Ахра испугался - в несколько раз увеличил личную охрану и...

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И продолжил гиррройствовать! Гопота из "пятнашки" решила, что коммерсы в Донецке должны им денег за крышевание бизнеса, поэтому обложили данью бизнес по городу [за защыту от амэриканцев]. Следущий подвиг Абхаза апассный: он с оружием отжал квартиру и домик для отдыха для себя любимого в Калининском районе Донецка. Правда, на камеры пропагандистов Ахра цинично врет, мол снимает он квартиру и платит как все.

Также Абхаз асвабадил для себя любимого несколько элитных домиков на Азовском побережье. В тех домиках Ахра любит встречаться с кураторами из рф, бухать и предаваться разврату.

Асвабадитиль бимбасы по имени Ахра имеет доход более 1 млн фублей в месяц. Также он получает деньги за охрану отжатых атб+ получает деньги из рф на содержание своих боевых дегенератов из "пятнашки"+ крысятничает немного из добровольных взносов ватных друзей из Закавказья приворовывает. Также мародеру принадлежит часть автосалонов в Абхазии. Себе любимому Ахра асвабадил из автосалонов Донецка крутые внедорожники.

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Один из подвигов Абхаза - это перегон более 15 отжатых фур и люксовых иномарок на территоию рф, где авто разобрали на запчасти или продали. Но об этом роспропаганда молчит, забыли наверное.

После прилетов, когда Абхаз чудом жив остался, у мародера напрочь пропало желание воевать, ибо проще рубить бабло и не лазить туда, где убить могут. Та и вообще он "воин" не очень, ибо при боях за Аэропорт в основном Ахра не воевал, а сидел с Мамаем в самых защищенных местах, ибо трУсы редкостные.

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Общий оборот титушки из Абхазии в районе 5 млн баксов в год, для себя мародер построил свою недоросию и доволен жизнью от слова очень.

Также в числе подвигов Абхаза расстрелы инкассаторских машин Приватбанка, Укрсиббанка и Нацбанка, именно Ахра отдавал приказ убивать инкассаторов. По приказу мародера из жопы мира было угнано более 40 микроавтобусов из банков на территории Донецкой области + были расчищены филиалы киевских банков от денег + грабеж укрсоцбанка. Именно Ахра придумал способ асвабаждать финансовые учреждения под дулами пулеметов: в помещение заходили быки с оружием, наводили его на мирняк и давали минуту на то, чтобы собрать деньги на нужды "гивалюции".

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Но и это еще не все подвиги мародера из Абхазии. Ахра лично участвовал в похищении людей в Донецке и области, а также пытал их с целью выкупа [особенно не везло директорам крупных предприятий и рынков], захватывал торговые и коммерческие строения, гостинницы и офисные здания. Но об этом роспропаганда не напишет, правда?

За время войны Абхаз уже намародерил пару миллионов долларов на счетах, приобрел из денег с мародерки Донецкой области кучу недвижимости в рф. Также Ахра рубит бабло с поставок оружия из рф и торговле товарами из немытой смехдержавы.

Морали нет. Такие гиррои дыныры без прикрас и вранья роспропаганды. Конец.

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УкраинаДонецк
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Комментарии на сайте не модерированы
Шматок Сергій
Шматок Сергій
зато без биндер! осетины-абхазы-черкесы-буряты-якуты и прочая мокша- исконно нарот мамбаса, многие борцуны за сруский мир против фошыздов впервые увидели тёплые клозеты после своей раисии
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Пушненка Семен, кто такой семенка пушен? обычный шовинист-антисемит, серящий из пуйлостана на киевском сайте, глист-тролль, побирушка, клоун, брысь в мокшанскую будку
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Кто такой фашик донеский? Обычный жиденыш серящий в интернете с "новостями из фейспука")))))))))
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