Холопы должны страдать, а ватные холопы тем более - таким девизом руководствуются оккупационные типа власти на оккупированных.

Время громких лозунгов про колбасу и вискарик из кранов в каждой квартире прошло на Донбассе, поэтому сейчас типа власти не знают как бы еще срубить денег на крепостных, на мирняке то есть.

Рассказываю, как будут разводить на деньги на Донбассе с 1 февраля 2020 года. Дано: бомжи с улицы [типа власти], типа закон про ОСАГО и про штрафы с 1 февраля следущего года.

Вроде бы все просто и серьезно, автострахование - это нормально и так должно быть в каждой стране. Только дыныры - это территориальное недоразумение, а не страна, поэтому тут своя атмосфера. Ща объясню, почему лохи на оккупированных будут башлять в любом случае.

Денис Пушилин Черноморская телерадиокомпания

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Итак, для автострахования нужна кто? Страховая компания и банк, который будет гарантом выплат. Также нужны законы, страховые инспекторы и четко прописанные условия выплат в страховом случае. Также страховой компании нужен капитал, чтобы рассчитываться по страховым выплатам, а не строить пирамиду. Это если коротко и на пальцах, чтоб понятно было даже свидетелям распятого мальчика.

Теперь берем дыныры и начинаем говорить вслух. Громко. Какая страховая компания зайдет на территорию без статуса и с постоянными военными действиями? Правильный ответ - никакая. Уважающая себя фирма не придет на оккупированные рф территории Донбасса, ибо санкции похоронят ее.

Как вариант выхода из ситуации - возможно будет местная типа страховая, лынырийская например или пушилинская, либо с абхазии или еб*ней таганрога-краснодара, ооо рога и копыта.

Но! Кто выступит гарантом выплат, если, к примеру в водителя въедет танк, на место дтп приедет страховой инспектор, а абизяны, которые въехали в легковую, скажут инспектору, мол, вась, пиши шо легковая сама в нас въехала, ато пристрелим. Кто будет гарантировать неприкосновенность страхового инспектора? Правильный ответ - никто. Кроме того, лично мне ну оооочень интересно, какой придурок хотел бы поработать страховым инспектором в Сомали. А вам?

Далее. Самое интересное, ибо теория закончилась. Давайте поговорим о штрафах за отстутсвие ОСАГО. Говорим вслух и пытаемся не ржать: каким образом можно проверить отсутствие автостраховки на оккупированных представителями коллаборантов? Правильный ответ - никаким, доступа к базе Украины и рф оккупанты не имеют. Вообще. Также нужно учитывать факт того, что часть крепостных невъездные ни в Украину, ни на россию, либо и туда, и туда одновременно. А значит они тупо не могут оформить автостраховку от слова совсем.

Да, есть конечно у коллаборантов и выход из этой ситуации: напечатать на принтере в переходе бумажек и продать крепостным, мол это документ об автостраховке. Смысл финансовый в этом есть, ведь ты продаешь лист бумаги за огромные деньги и не отвечаешь ни за что.

Смотрите как все просто и эпично: коллаборанты собрались штрафовать за отсутствие автостраховки, прекрасно понимая, что доступа проверить наличие страховки у них нет. Это прекрасно, как по мне, даже в подземном переходе не нужно них*ра печатать и выдавать эту подвальную грамоту за ОСАГО дыныры, тупо штрафуй и все.

Для понимания масштабов аферы, ща объясню масштаб: берем, к примеру, 300 тыс авто и умножаем на штраф. Даже при штрафе в размере 50 фублев сумма выходит 15 млн. Ну, а если сделать штраф десь 500 ржублей, то это 150 млн. Тупо из воздуха, при самых оптимистичных раскладах, оккупационные типа власти собрались содрать с мирняка десь 2,5 млн баксов. Остап Бендер сейчас тихо заплакал, а Мавроди хлопает в ладошки в аду - пушилин оказался реально способным учеником и таки могет многое.

Морали нет. Попробуйте опровергнуть вышенаписанное и доказать, что штрафы за отсутствие ОСАГО на оккупированных - это не развод на деньги мирняка. Удачи.

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