Фарион – о русскоязычных в Украине: пусть пакуют манатки и едут в Московию

Народный депутат Украины седьмого созыва Ирина Фарион (ВО "Свобода") обратилась с жестким призывом к русскоязычным гражданам Украины.

В эфире "4 канала" она выразила уверенность в том, что эти люди должны собрать свои вещи и покинуть страну. Также бывшая политик подчеркнула, что термин "русскоязычное население", по ее мнению, является бытовым штампом, который применяется в отношении "нытиков и маргиналов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Их историческая родина – Московия. Я хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки – и туда поехали", – высказалась Фарион.

Она саркастически отметила, что поскольку русскоязычным украинцам не хватило почти 30 лет независимости для украинизации, значит им необходимо дать им еще десять.

"Может, им еще 10 надо, как тот Моисей, который ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали?" – возмутилась экс-нардеп.

Также Фарион заявила, что каждый украинец, который общается на русском языке, является главным трофеем Путина, притягивающим российскую армию в Украину. "Они своим языком нас расстреливают", – сказала она.

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