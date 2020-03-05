Крымчане могут взбунтоваться против российской оккупационной власти в Крыму, если полуостров останется без воды летом.

Такое мнение выразил фанат президента России Владимира Путина, блогер Александр Горный "Эху Москвы". Он добавил, что в Крыму уже началось синоптическое лето.

"Крым реально может остаться без воды, а на носу ирный туристический сезон. Уже вчера надо было проложить водовод из Краснодарского края, который бы спас засушливые восточные и северные регионы Крыма, но прощелкали", – рассказал Горный.

Он предупредил оккупационные власти об опасности, ведь у жителей Крыма остались украинские паспорта.

"Так что упрямство Украины по поводу нежелания продавать днепровскую воду может сыграть с ней плохую шутку. Еще раз убеждаюсь, что на территории России должны быть запрещены вторые паспорта, особенно украинские. А если и правда Крым останется летом без воды? Что будем делать Владимир Владимирович? Ведь не менее, чем у половины жителей Крыма на руках действующие украинские паспорта, в том числе у чиновников и их близких…. Люфт он дело такое", – подытожил блогер.

Фанат Путина внезапно заговорил о возвращении Крыма Украине КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована неизвестная хроника захвата Крыма Россией.

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