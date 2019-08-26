Facebook заблокировал крупнейший патриотический паблик украинцев: сеть в бешенстве

Администрация соцсети Facebook заблокировала проукраинский паблик Mova, который имел более полумиллиона подписчиков.

"Паблик Mova заблокирован! 520 тысяч подписчиков – одна из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокирована!" – сообщил активист Алексей Кляшторный.

Активист призвал всех неравнодушных подавать жалобы на такие действия в службу поддержки. В комментариях он уточнил, что причиной блокировки стали массовые жалобы на "нетолерантные" посты в паблике, которые призывали к "защите от московской агрессии".

Пользователи соцсетей бурно комментируют новость о закрытии паблика:

"ФБ = ФСБ"

"То какие-то страницы с матом, малограмотными сообщениями не закрывают, а то, что действительно нужно знать всем украинцам, блокируют. Где логика??? Мы живем в демократическом государстве, или может уже нет???"

"Язык имеет значение!"

"К сожалению, проблема и тематика блокировок украинского является значительно более широкой и более длительной, чем данная блокировка страницы... Хотя это очень яркий пример деятельности российских администраторов в Facebook, деятельность которых активизируется при определенных политических обстоятельствах".

"Верните ''МОВУ''!!!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный блогер четко объяснил разницу между русским и украинским языками.

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