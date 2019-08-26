Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Facebook заблокировал крупнейший патриотический паблик украинцев: сеть в бешенстве

672 Читать материал на украинском

Администрация соцсети Facebook заблокировала проукраинский паблик Mova, который имел более полумиллиона подписчиков.

"Паблик Mova заблокирован! 520 тысяч подписчиков – одна из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокирована!" – сообщил активист Алексей Кляшторный.

Активист призвал всех неравнодушных подавать жалобы на такие действия в службу поддержки. В комментариях он уточнил, что причиной блокировки стали массовые жалобы на "нетолерантные" посты в паблике, которые призывали к "защите от московской агрессии".

Новости
Штраф за украинский язык: под Киевом разгорелся громкий скандал с копом

Пользователи соцсетей бурно комментируют новость о закрытии паблика:

"ФБ = ФСБ"

"То какие-то страницы с матом, малограмотными сообщениями не закрывают, а то, что действительно нужно знать всем украинцам, блокируют. Где логика??? Мы живем в демократическом государстве, или может уже нет???"

"Язык имеет значение!"

"К сожалению, проблема и тематика блокировок украинского является значительно более широкой и более длительной, чем данная блокировка страницы... Хотя это очень яркий пример деятельности российских администраторов в Facebook, деятельность которых активизируется при определенных политических обстоятельствах".

"Верните ''МОВУ''!!!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный блогер четко объяснил разницу между русским и украинским языками.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Алексей Кляшторный
Место
Украина
Тег
Facebook
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
отлично дерьмо мусорное нужно закрывать надеюсь помойку обоз тоже заблокируют
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...