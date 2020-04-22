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22 апреля • обновлено в 12:05
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Ежедневно самоизолируется одна бригада: фельдшер скорой в Киеве рассказала об ужасах борьбы с COVID-19

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Ежедневно после выезда к пациенту, который может быть инфицированным или больным коронавирусом, самоизолируется одна бригада медработников.

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Об этом в интервью "Радио НВ" рассказала фельдшер с медицины неотложных состояний в Центре экстренной и медицины катастроф города Киева Виктория Сердюк.

"Уезжают абсолютно все бригады, и даже не по одному разу в сутки. Сначала, если можно было предположить, что там есть потенциальная угроза заболевания COVID-19, то на сегодня, когда это распространение внутренней инфекции, часто бригады даже едут на вызов, где ничто не о том, что пациент заражен", – поделилась медик.

В Украине сейчас большинство вызовов медиков заканчиваются тем, что у пациента диагностируют коронавирус

В Украине сейчас большинство вызовов медиков заканчиваются тем, что у пациента диагностируют коронавирус

По словам фельдшера, вызов может звучать, например, как сердечный приступ или инсульт, однако со временем оказывается, что этот человек болен коронавирусом. В результате бригада медиков вынуждена идти на самоизоляцию.

"Потому что она проконтактировала без надлежащих средств индивидуальной защиты с пациентом, у которого впоследствии обнаружили COVID-19 лабораторно и подтвердили его. В последнее время такое происходит почти каждый день", – объяснила Сердюк.

Она подчеркнула, что так обычные вызовы медиков, которые они обслуживали и до возникновения пандемии, заканчиваются тем, что у пациента диагностируют коронавирусную инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине медики массово заражаются коронавирусом, несмотря на постоянные отчеты руководителей больниц об усилении мер. По последним данным, число инфицированных врачей и представителей медперсонала превысило 800.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
медики скорая помощь
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