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''Евангелевская закваска!'' Епифаний рассказал о ''сумасшедшем'' давлении Москвы

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Перед объединительным Собором, на котором в Софии Киевской 15 декабря проголосовали за создание Православной церкви Украины, Москва осуществляла давление на архиереев РПЦ в Украине.

Об этом рассказал митрополит Епифаний в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Это было сумасшедшее давление на архиереев со стороны Московского патриархата. Если они, даже закрывшись в Лавре, не изъявили желания встретиться с президентом", — напомнил он.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Скриншот видео

По словам митрополита, были такие слухи, что на Соборе должно было присутствовать 10 представителей РПЦ в Украине, но пришло только два.

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"Мы как структура Киевского патриархата не вели этих переговоров, их вели экзархи (Вселенского Патриархата. — Ред.)", — пояснил он.

"Однако только два — митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр — приняли участие в Соборе. Они стали евангелевской закваской", — добавил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
Мадам кишкина вместе с епцушным "митрополитом" наконец-то раскрыли евангельскую закваску не смотря на безумное давление Москвы.. ))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Сатанинской секте РПЦ МП в Украине пришел киздец
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Из более чем 90 иерархов каноничной УПЦ МП только 2 (два) поддержали раскольников автофекалистов и присутствовали на шабаше под названием "объединительный собор"
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