''Евангелевская закваска!'' Епифаний рассказал о ''сумасшедшем'' давлении Москвы

Перед объединительным Собором, на котором в Софии Киевской 15 декабря проголосовали за создание Православной церкви Украины, Москва осуществляла давление на архиереев РПЦ в Украине.

Об этом рассказал митрополит Епифаний в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Это было сумасшедшее давление на архиереев со стороны Московского патриархата. Если они, даже закрывшись в Лавре, не изъявили желания встретиться с президентом", — напомнил он.

Митрополит Епифаний Скриншот видео

По словам митрополита, были такие слухи, что на Соборе должно было присутствовать 10 представителей РПЦ в Украине, но пришло только два.

"Мы как структура Киевского патриархата не вели этих переговоров, их вели экзархи (Вселенского Патриархата. — Ред.)", — пояснил он.

"Однако только два — митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр — приняли участие в Соборе. Они стали евангелевской закваской", — добавил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Интронизация Епифания состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской и будет проходить в форме публичного богослужения.

По данным митрополита, уже более ста приходов РПЦ перешли в ПЦУ.

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