"Это же надо додуматься!" Захарова вскипела из-за Украины

Спикер МИД России Мария Захарова пришла в ярость из-за инициативы Украины создать всемирный русскоязычный телеканал.

"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски в Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!" - написала она в Facebook.

По ее мнению, безумие происходящего настолько невероятно, что история больше напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней.

Мария Захарова DW

Также идею киевских властей прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула, что планы офиса главы государства Владимира Зеленского вызывают только сочувствие. "Президент бедной и измученной страны, где идет гражданская война — уже дольше, чем продолжалась Великая Отечественная — находит самой своевременной инициативой создание очередного телеканала", — сказала Симоньян.

Журналистка напомнила, что несколько лет назад Украина собиралась создать телеканал Ukraine Today в качестве ответа российскому Russia Today. "Вы что-нибудь слышали об этом Ukraine? Он уже и загнулся, кажется", — добавила Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

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