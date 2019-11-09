"Это трагедия!" Российский писатель открыто осудил захват Крыма

Писатель из России Дмитрий Быков рассказал, что осуждает аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.

Об этом он сообщил изданию "Новое время". При этом писатель также подчеркнул, что не посещает временно оккупированную территорию с 2013 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Быков mycity-frankfurt.com

"Весной 2014 года я в составе Конгресса интеллигенции заявил, что стою на стороне международного права и возражаю против присвоения Крыма такими методами, вне разговора о том, как чувствовал себя Крым в Украине и прочего забалтывания темы. Это совершенно очевидно, я осуждаю присвоение Крыма", — заявил Быков.

По словам писателя, ситуация с оккупацией украинского полуострова стала для него "тяжелейшей травмой". При этом он отметил, что сам был лишен Крыма, и "горько это переживает".

"Все свои лучшие тексты я придумывал там, все свои романы писал там, работал в Артеке, жил там. Мне очень мучительно отсутствие Крыма на карте мой души. Я хотел туда ездить. Сейчас у меня такой возможности нет", — отметил Быков.

В то же время литератор рассказал, что не знает, какое будущее ждет Крым. По его словам, происходящее является трагедией.

"Меня вся эта „каша“, заваренная тогда (я уже не говорю о „каше“, заваренной на Донбассе), глубочайшим образом огорчает", — подчеркнул писатель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Россия в аннексированном Крыму создает "лояльный блок населения", постепенно замещая местных жителей приезжими россиянами.

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