"Это такой стеб!" В хоре Веревки рассказали, сколько "95 квартал" заплатил за песню о Гонтаревой

Национальный хор Украины имени Григория Веревки получил 30 тысяч гривен за участие в скандальном номере студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец.
Он отметил, что работали с "Кварталом" по контракту и за выступление на концерте им заплатили данный гонорар.
"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", – оправдывался Коринец.
Ранее худрук хора сообщил, что решение о выступлении принимал лично и ему очень стыдно.
Концерт "95 квартала"
Как сообщал OBOZREVATEL, юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.
Позже Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".
При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".
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