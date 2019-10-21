"Это такой стеб!" В хоре Веревки рассказали, сколько "95 квартал" заплатил за песню о Гонтаревой

Национальный хор Украины имени Григория Веревки получил 30 тысяч гривен за участие в скандальном номере студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец.

Он отметил, что работали с "Кварталом" по контракту и за выступление на концерте им заплатили данный гонорар.

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", – оправдывался Коринец.

Ранее худрук хора сообщил, что решение о выступлении принимал лично и ему очень стыдно.

Концерт "95 квартала"

Как сообщал OBOZREVATEL, юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

Позже Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".

При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

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