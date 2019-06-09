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"Это моя? Не Петра Алексеевича?" Зеленский посмеялся над своим проколом: видео

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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" вспомнил о конфузе с "украденной" речью у Петра Порошенко.

Зеленский в начале своего выступления вспомнил о скандале, который возник во время его визита в Брюссель, где он, согласно Twitter АП, процитировал пятого президента Украины.

"Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером", - пошутил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Зеленский устроил новую горячую перепалку с журналисткой, предложив взять ее в свою партию.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
Партия "Слуга народа"
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