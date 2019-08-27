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"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов

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Ремонтные работы на мосту через Хаджибейский лиман и завершение затяжных выходных вызвали 27 августа большие пробки на трассе "Одесса — Киев".

Как сообщил руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, ремонт моста планируют завершить в следующем году.

"Праздники праздниками, но мост сам себя не отремонтирует, так что мы не останавливаемся — опоры забиты. Сейчас проводится бетонирование ригелей и подферменников, а также обустройство балок прогонового сооружения", — написал он на своей странице в Facebook.

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"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов

"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов

Думская

"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов

Думская

"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов

"Подслушано Одесса"

При этом в последний выходной день на трассе было много машин, и водителям в связи с проведением ремонта приходилось стоять в многокилометровых пробках возле лимана в обоих направлениях.

Пользователи в соцсетях возмущены ситуацией и пишут, что неудобный ремонт продолжается не первый год, однако строителей на объекте очень мало.

"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов
"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов
"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов
"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов
"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов

Ремонт моста и пробки ___________ Продолжается ремонт моста через Хаджибейский лиман – сейчас проводится бетонирование ригелей и подферменников, а также установка балок пролетного строения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода. По его словам, завершить ремонт планируется в следующем году. . А пока ,по словам очевидцев, на Киевской трассе в направлении из Одессы образовываются многокилометровые заторы. __________

Допис, поширений Одесса (@news_odessa)

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост.

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Место
Украина Одесса
Тег
ремонт и строительство дорог
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