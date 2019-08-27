"Это издевательство!" Ремонт моста в Одессе спровоцировал транспортный коллапс. Фото и видео заторов

Ремонтные работы на мосту через Хаджибейский лиман и завершение затяжных выходных вызвали 27 августа большие пробки на трассе "Одесса — Киев".

Как сообщил руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, ремонт моста планируют завершить в следующем году.

"Праздники праздниками, но мост сам себя не отремонтирует, так что мы не останавливаемся — опоры забиты. Сейчас проводится бетонирование ригелей и подферменников, а также обустройство балок прогонового сооружения", — написал он на своей странице в Facebook.

Думская

Думская

"Подслушано Одесса"

При этом в последний выходной день на трассе было много машин, и водителям в связи с проведением ремонта приходилось стоять в многокилометровых пробках возле лимана в обоих направлениях.

Пользователи в соцсетях возмущены ситуацией и пишут, что неудобный ремонт продолжается не первый год, однако строителей на объекте очень мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост.

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