"Это геноцид!" В Гавриловке сельская власть оставила людей без воды

В разгар лета в селе Гавриловка люди остались без водоснабжения. Причина – не в аварии на водопроводе: воду людям просто отключили. В чем причина "водного геноцида", как уже назвали происшествие сами гавриловчане, и когда селянам вернут воду – разбирался OBOZREVATEL.

Водный "геноцид" по-гавриловски

"Без воды - ни сюда, ни туда... Более 10 дней на улице Лесной в селе Гавриловка отключили водопровод .Никакой поддержки от в.о.старосты Покрасена Олега Григорьевича и от ЖКХ "Полесское" мы не получаем. Це геноцид во время такой жары!", - написал в Фейсбуке житель Гавриловки Михаил Накалюжный две недели назад.

Таких отзывов в соцсетях – немало. Что и неудивительно: без водоснабжения остались жители двух улиц в самой Гавриловке и еще двух – в соседней Тарасовщине. В целом "обезвожено" около 100 дворов.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, причина отсутствия воды – не в аварии на водопроводе, а в спланированном отключении указанных 4 улиц от централизованного водоснабжения. Под "раздачу" попали те потребители, которым воду поставляло не напрямую Гавриловское коммунальное предприятие, которое после присоединения села к Буче подчинено Бучанскому городскому совету, а расположенный на территории села "Комплекс" Агромарс".

При этом, как оказалось, решение об отключении людей было инициировано неагропредприятием, а местными властями.

В распоряжении редакции оказалось письмо от коммунального предприятия "Полесское" к "Комплексу Агромарс". В нем КП просит "приостановить предоставление услуг по водоснабжению" по договору на четырех улицах с 23 июля.

"К нам поступило письмо от ЖКХ "Полесское", чтобы мы остановили водоснабжение на две улицы в селе Тарасовщина и две улицы в селе Гавриловка – в связи с тем, что они не могут оплатить нам выставленные счета, потому что не могут с населения собрать средства", - пояснил OBOZREVATEL директор департамента строительства "Гавриловского птицеводческого комплекса", входящего в "Комплекс Агромарс", Владимир Редько.

Без воды – из-за долгов

Редька пояснил: долги у села перед "Комплексом Агромарс" появились после установки предприятием счетчиков в мае, обзавестись которыми предприятие было вынуждено согласно действующему законодательству. Результаты сравнения фактических показаний счетчиков с теми данными, которые годами передавала предприятию сельская власть – впечатляют.

"Когда мы начали выставлять счета за потребленную воду по счетчикам, оказалось, что фактические показатели почти в 30 раз превышают те, которые нам подавали по количеству человек, что на этих улицах проживают. И если раньше мы выставляли счета за 270 кубов по тем улицам – после установки счетчиков оказалось, что реально они потребляли 14 100 кубов в месяц", - рассказал Редька.

По подсчетам предприятия, такое занижение реального потребления воды за годы, пока действовал договор между селом и "Агромарсом", компания недополучила минимум 20 млн.грн.

Получив письмо от ЖКХ "Полесское", в "Комплекс Агромарс" требование сельских коммунальщиков выполнили: отключили воду, запломбировали счетчики, сняв с них показатели – и прекратили водоснабжение.

Закон не писан

Однако, как оказалось, инициируя расторжение договора с "Агромарсом", сельский голова Олег Покрасен и подконтрольное ему коммунальное предприятие не подумали об альтернативных способах обеспечения людей водой. И теперь селяне на отключенных от водопровода улицах остались без водоснабжения на неопределенный срок. При том, что законодательством Украины, в частности Законом Украины "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении" прямо запрещается полное отключение потребителей от водопровода. Даже для злостных неплательщиков предусмотрено снабжение водой в пределах установленной экологической брони питьевого водоснабжения – то есть на уровне жизненно необходимого минимума.

Проще говоря, государство гарантирует: даже в случае гигантских долгов из кранов в доме должников должна течь хоть тоненькая струйка воды. Ведь вода – не предмет роскоши, а жизненная необходимость.

Соответствующий запрет – отключать воду за долги – в октябре 2018 подтвердил своим решением и Верховный Суд Украины, решение которого, как известно, обжалованию не подлежит.

В частности, коллегия судей Верховного суда сформировала позицию, согласно которой ни законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", ни какими-либо другими нормативно-правовыми актами не предусмотрено право исполнителя услуг прекратить водоснабжение в случае несвоевременной оплаты потребителем предоставляемых ему услуг.

Впрочем, такие "мелочи" гавриловские руководители совсем не учли.

Есть ли альтернатива?

Так же как не продумали они и альтернативные возможности обеспечить селян водой.

А такие возможности – есть.

Так, еще до прокладки "Агромарсом" централизованного водоснабжения, село обеспечивалось водой с пробуренной по экологической программе скважины. Средствами агрохолдинга ее оборудовали автоматикой – и на протяжении долгих лет из этой скважины осуществлялся водозабор.

Впоследствии автоматика вышла из строя. И скважину законсервировали. В "Агромарсе" уверяют: если сельская власть обратится – готовы передать принадлежащие им объекты возле этой скважины в собственность села. Впрочем, никаких обращений по этому поводу к компании до сих пор не поступало.

В целом же, для восстановления водоснабжения – только уже с использованием этой скважины – необходимо установить на нее новую автоматику, проложить небольшой участок трубы к улицам, которые были не подключены к этой скважины ранее – и подать воду. Цена вопроса – порядка 100 тыс. гривен и неделя времени.

Но до сих пор никаких движений в этом направлении со стороны сельской власти не было.

Куда шли деньги?

Сейчас жители отключенных от водоснабжения улиц выяснили, что имеют долги перед "Комплекс Агромарс" за потребленную согласно показаний счетчика воду. И хотя в ЖКХ "Полесское" и сельском совете пытаются оправдаться перед разъяренными людьми и обвиняют руководство "Комплекса Агромарс" в том, что предприятие само отключило воду за долги – письмо от сельского коммунального предприятия эти обвинения опровергает. Ведь в нем черным по белому написано, кто именно выступил инициатором "обезвоживания" 4 улиц.

Сами жители села утверждают: по своим счетчикам платили исправно. Откуда же долги?

Одна составляющая появления задолженности – привычка местных жителей врезаться в водопроводы вне счетчиков и поливать огороды "неучтенной" водой. Об этом сами жители Гавриловки пишут в комментариях к публикациям об отключении воды в Фейсбуке.

Но частично вопрос о появлении задолженности селяне должны были бы задать сельской власти и лично председателю Покрасену. Ведь на протяжении длительного периода времени тарифы на водоснабжение и водоотведение в Гавриловке оставались едва ли не самыми высокими в Украине. И даже после их принудительного снижения весной этого года ЖКХ "Полесское" продавало воду людям по 18,10 грн за кубометр. При том, что "Агромарс" отпускал ее коммунальному предприятию вдвое дешевле – по 7,02 грн за кубометр. То есть люди платили сельскому ЖКХ в 2,5 раза больше реальных тарифов.

Куда тратилась разница – непонятно. Ведь сам Олег Покрасен постоянно подчеркивает: сельское КП не просто не имеет доходов, а находится на грани банкротства.

Поэтому пока надежды на восстановление водоснабжения в Гавриловке у людей нет. Сельская власть бездействует. Долги перед "Агромарсом" никуда не делись. А на очереди – проблемы с водоотводом, за который, кстати, сельские жители переплачивают коммунхозу в 2,8 раз – по сравнению с тарифами, по которым услугу по водоотведению предоставляет "Комплекс Агромарс". И после установки счетчиков на стоки, скорее всего, похожая картина с занижением фактического использования услуги будет наблюдаться и там.

А местные правители, уже по привычке, вместо работы с людьми и поиска компромисса или альтернативы, просто заварят канализационные трубы.

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