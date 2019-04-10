Это чудо: в Запорожье ребенок выжил после удара током в 10 тысяч вольт

В Запорожье 14-летний школьник чудом выжил после удара током напряжением 10 тысяч вольт.

Подросток получил ожоги второй и третьей степени, которые затронули 30-40% тела. Инцидент произошел в Днепровском районе возле Арочного моста. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Отмечается, что он вместе с другом гулял после уроков и захотел посмотреть, что внутри электрощитовой, в результате чего и получил повреждения рук, шеи, головы и левого бедра. Ребенок был доставлен в реанимацию. Школьника ожидает длительное лечение и, как минимум, несколько пластических операций.

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Как рассказал один из очевидцев, на месте ЧП произошел взрыв. Когда мужчина подбежал, он увидел, что мальчик загорелся, и вызвал скорую помощь.

При этом, неизвестно, как дети смогли попасть внутрь электрощитовой. По их утверждению, дверь была открыта. Однако свидетели заверили, что за несколько дней до инцидента замки были на месте.

Полиция по факту служебной халатности открыла уголовное производство. Как ответили в Запорожьеоблэнерго, проверка всех подстанций и электрощитовых проходит раз в неделю. Энергетики утверждают, что школьники сами сорвали замки, чтобы заглянуть вовнутрь.

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Скриншот из видео

Скриншот из видео

По их словам, то, что мальчик выжил после удара в десять тысяч вольт, можно считать чудом. В Запорожьеоблэнерго готовы материально помочь ребенку и в том случае, если их вины не окажется.

Энергетики предостерегли от посещения таким помещений, поскольку, по их словам, получить электрический разряд можно, даже ни к чему не прикасаясь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Первомайске Николаевской области родители бросили сына, который чудом выжил после удара тока в 27 тысяч вольт.

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