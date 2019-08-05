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"Это ад!" Видео с пляжа Азовского моря испугало сеть

2.4т Читать материал на украинском

В сети показали пугающее видео с курорта Азовского моря ­– Геническа Херсонской области. Здесь весь берег усыпан медузами.

Кадры с Арабатской косы были опубликованы в паблике Onenewszp в Instagram. Видео сняли отдыхающие в начале августа.

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"Это просто ад, кто там говорит, что нет медуз? Посмотрите, что делается", – говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Азовском море наметилась настоящая катастрофа из-за медуз.

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Место
Украина Геническ
Тег
Азовское море
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