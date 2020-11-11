Некоторые люди неспособны заболеть коронавирусом: Богомолец пояснила, как это возможно
Во время страшных эпидемий всегда был определенный процент людей, которые оставались неуязвимыми для вирусов
Предположение, что якобы коронавирус создан искусственно для уничтожения человечества, не соответствуют действительности
Есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом благодаря особенностям своей иммунной системы.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Каждый организм продуцирует антитела с определенными особенностями. Есть люди, которые вообще не заболеют COVID-19. Есть такие люди, у которых иммунная система будет противостоять вирусу", – сказала она.
"Будут люди, которые заразятся COVID-19, но их иммунная система преодолеет болезнь до появления симптомов, хотя они смогут быть носителями", – добавила она.
В этом контексте Богомолец рассказала о том, что даже во время ужасных эпидемий, в частности, холеры и чумы, всегда был определенный процент людей, которые преодолевали болезни.
"Всегда оставалось 30-40% тех людей, которые не болели или болели и выздоравливали. То есть даже когда не было антибиотиков, страшные болезни человечество не уничтожали, была определенная часть, оставшихся в живых и нетронутыми", – сказала она.
"Поэтому мифы о том, что этот вирус создан для того, чтобы истребить человечество, не соответствуют действительности", – резюмировала Богомолец.
Как писал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский заявил, что у многих людей есть врожденный иммунитет к COVID-19 .