Некоторые люди неспособны заболеть коронавирусом: Богомолец пояснила, как это возможно

Есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом благодаря особенностям своей иммунной системы.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Каждый организм продуцирует антитела с определенными особенностями. Есть люди, которые вообще не заболеют COVID-19. Есть такие люди, у которых иммунная система будет противостоять вирусу", – сказала она.

"Будут люди, которые заразятся COVID-19, но их иммунная система преодолеет болезнь до появления симптомов, хотя они смогут быть носителями", – добавила она.

В этом контексте Богомолец рассказала о том, что даже во время ужасных эпидемий, в частности, холеры и чумы, всегда был определенный процент людей, которые преодолевали болезни.

"Всегда оставалось 30-40% тех людей, которые не болели или болели и выздоравливали. То есть даже когда не было антибиотиков, страшные болезни человечество не уничтожали, была определенная часть, оставшихся в живых и нетронутыми", – сказала она.

"Поэтому мифы о том, что этот вирус создан для того, чтобы истребить человечество, не соответствуют действительности", – резюмировала Богомолец.

Как писал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский заявил, что у многих людей есть врожденный иммунитет к COVID-19 .