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Если Путин атакует Одессу: Маломуж сказал, чем закончится наступление

6.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин вряд ли решится атаковать Одессу, поскольку для него такой сценарий закончится провалом и глобальной войной.

Такое мнение выразил экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж, передает "Апостроф". Он прокомментировал заявление бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса об угрозе для города.

"Что касается стратегии России, то она будет провальной. Если Путин решится атаковать Одессу это инициирует глобальное противостояние со странами НАТО и ЕС. Это как раз та конфронтация, которая может привести к глобальной войне. Поэтому это маловероятно", – заявил Маломуж.

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Одесса

Одесса

zn.ua

Атаку россиян на Одессу он назвал маловероятной из-за того, что в Украине сгенерированы оборонительная, общественная сферы взаимодействия вместе с политикой безопасности для того, чтобы таких сценариев не было.

Важную роль, по словам генерала, играют также противостоящие Кремлю международные силы. "За последнее время я разговаривал с силовиками и руководителями соответствующих ведомств США, европейских государств, Китая, Японии и даже Австралии все они говорят, что будут противостоять агрессивным намерениям России", – рассказал Маломуж.

Николай Маломуж

Николай Маломуж

Укринформ

Генерал также поделился своим видением планов России.

"Чтобы понимать намерения Путина, надо более глубоко смотреть на политические процессы в Украине. Именно на фоне президентских и парламентских выборов могут быть разные сценарии в плане поддержки отдельных сил, формирования очень мощных блоков в парламенте и тому подобное. Россия может провести какие-то локальные акции, чтобы повлиять на отдельные регионы и дестабилизировать ситуацию. Но глобальную военную карту Кремль не разыграет", – считает Маломуж.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Росси заявили, что вскоре Путин может напасть на Херсонскую область.

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Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинМикола Маломуж
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Маломуж - это подкаблучник, пассивный гей или кто это? Или это, как - "Маленький мук"?
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