Эротическое фото времен СССР, которое 'порвало шаблоны', показали в сети

В сети опубликовали эротическое фото времен Советского Союза, на котором изображена оголенная девушка в ванной комнате, прикрытая занавеской.

Кадр появился в Facebook-сообществе "Познавательный блог "Zuzga". Эту фотографию сделал известный советский фотограф Николай Хорунжий в Москве в 1959 году. Ее историю поведала внучка фотографа Яна (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Ее дедушка работал корреспондентом журнала "Советский Союз", ему дали задание снять фото на тему "Новая квартира".

"Тогда заселяли новостройку в Новых Черёмушках. Фото сделано в квартире именно в том районе. В советские времена фото отличались пропагандистским стилем. Дед, имевший художественное образование (учился живописи у Васнецова), подошел к выполнению задания неординарно. Как сказали бы сейчас, "порвал шаблоны", – рассказала Яна.

По ее словам, фото делалось в присутствии матери этой девушки.

"На редколлегии возникло замешательство, грозившее перерасти в скандал. Надо понимать, что журнал "Советский Союз" курировал ЦК КПСС и лично главред Николай Грибачев. Дед и председатель парткома Бугаев были вызваны к Екатерине Фурцевой "на ковер". Но, как ни странно, Фурцевой настолько понравилась фотография, что она дала добро и это фото появилось не только в журнале, имевшим, кстати почти полутора миллионный тираж, но и на выставках", – сказано в сообщении.

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