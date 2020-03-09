Экс-пленный "ДНР" рассказал о жутких пытках током в подвалах террористов

Каждый украинский пленный, который попадает на территорию псевдореспублик "Л/ДНР" проходит через жестокие пытки. Это касается как мужчин, так и женщин.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший пленный "ДНР", журналист и публицист Станислав Асеев. По его информации, в оккупированном Донецке через пытки проходят 95 из 100 человек.

"И тут еще надо поискать тех пятерых людей, которых не пытали, а просто били. Это должен быть или совсем пожилой человек или человек с улицы, что называется. Молодые парни, мужчины 30-40 лет – никто даже не разбирается. Самое постоянное, что происходит, это электрические провода на разные части тела. Это критическая ситуация, а не просто слова. Когда я выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, я говорил, что в этот момент кого-то там на Донбассе пытают. Это была не просто лирическая фраза или поэтика – это реальность", – делится ужасными подробностями Асеев.

Обмен пленными

По его словам, в Донецке практически каждый день кого-то сажают в подвалы и избивают в том числе и женщин. "Сам по себе обмен пленными – крайне важный момент, но он не решает самой проблемы. Мы можем поменять 200 человек, а они через неделю наберут 400. Что с этим делать и как решить проблему жестокого обращения с людьми в Донецке?", – задается вопросом журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате". В преддверии переговоров идет работа над подготовкой к проведению уже в марте обмена пленными между Украиной и поддерживаемыми Россией "Л/ДНР".

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