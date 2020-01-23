Экс-глава Пскова и член компартии РФ: стало известно, кого из депутатов Путина не пустили в Украину

Чиновниками, которых сегодня задержали украинские пограничники в аэропорту "Борисполь", оказались российские политики Ян Лузин, Валентин Малетин и Юрий Гольман.
Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в Госпогранслужбе Украины. Там отметили, что все трое политиков – регионального значения.
"В Борисполь прилетел Ян Лузин, бывший глава администрации Пскова. Заявил, что цель поездки – туристическая. Двое других, Валентин Малетин и Юрий Гольман сказали, что прилетели на какую-то конференцию", – сказал нам источник.
Лузин и Гольман – представители партии "Единая Россия", Малетин – компартии РФ.
Отметим, что украинские пограничники отказали в пересечении границы трем российским политикам вечером 22 января. Один из них прилетел в "Борисполь" рейсом из Лондона, однако подтвердить цель своего пребывания не смог.
Еще двое пытались пройти пограничный контроль в пункте пропуска аэропорта "Киев (Жуляны)". Они вечером 22 января прилетели рейсом из Минска.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья с польской Варшавы, отказали во въезде в Украину.
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