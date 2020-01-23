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23 января • обновлено в 14:09
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Экс-глава Пскова и член компартии РФ: стало известно, кого из депутатов Путина не пустили в Украину

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Чиновниками, которых сегодня задержали украинские пограничники в аэропорту "Борисполь", оказались российские политики Ян Лузин, Валентин Малетин и Юрий Гольман.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в Госпогранслужбе Украины. Там отметили, что все трое политиков – регионального значения.

"В Борисполь прилетел Ян Лузин, бывший глава администрации Пскова. Заявил, что цель поездки – туристическая. Двое других, Валентин Малетин и Юрий Гольман сказали, что прилетели на какую-то конференцию", – сказал нам источник.

Экс-глава Пскова и член компартии РФ: стало известно, кого из депутатов Путина не пустили в Украину

Лузин и Гольман – представители партии "Единая Россия", Малетин – компартии РФ.

Отметим, что украинские пограничники отказали в пересечении границы трем российским политикам вечером 22 января. Один из них прилетел в "Борисполь" рейсом из Лондона, однако подтвердить цель своего пребывания не смог.

Еще двое пытались пройти пограничный контроль в пункте пропуска аэропорта "Киев (Жуляны)". Они вечером 22 января прилетели рейсом из Минска.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья с польской Варшавы, отказали во въезде в Украину.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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