"Экопатруль" призвал промышленные предприятия присоединиться к новой общественной инициативе

Формирование "Экопатруль" предложило предприятиям присоединиться к проекту "Общественный экомониторинг", который направлен на внедрение системы госэкомониторинга на территории промышленных городов.

В организации отметили, что "Общественный экомониторинг" "направлен на разработку и постепенное внедрение научно обоснованной системы государственного экологического мониторинга с учетом требований Директивы 2008/50 / ЕС на территории промышленных городов Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь".

В проекте планируется использовать портативные датчики EcoCity (приборы общественного мониторинга), которые будут устанавливать в селитебной зоне предприятий-загрязнителей, у транспортных магистралей и в зонах, где нет влияния загрязнителей.

Промышленные предприятия призвали присоединиться к "Общественному экомониторинга"

"С целью реализации "Общественного мониторинга", мы обращаемся к вам с просьбой присоединиться к проекту качестве финансового партнера. Участие в проектах экологической направленности позволит проявить себя как социально ответственное предприятие, даст возможность общаться с общественностью имея на руках реальную и актуальную информацию о состоянии окружающей среды, и оперативно реагировать на его изменения", - говорится на странице "Экопатруля" в Facebook.

В организации отметили, что экомониторинг атмосферного воздуха осуществляется для анализа информации о качестве атмосферного воздуха, прогнозирования его изменений и степени опасности, разработка научных рекомендаций для принятия управленческих решений в области охраны атмосферного воздуха, в сфере охраны окружающей природной среды, а также информирование населения о качестве атмосферного воздуха, влияние его загрязнения на здоровье и жизнедеятельность населения.

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