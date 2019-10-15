Едят даже бетон! Украинский курорт атаковали черные многоножки

Популярный украинский курорт Кирилловку в Запорожской области атаковали кивсяки – черные многоножки.

Об этом сообщает РИА Мелитополь. Видео нашествия показал местный житель Вячеслав Куликовский. Он добавил, что такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных участков перестали косить сорную траву.

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"Они участков понабирали по 2-3 и ничего не делают. Не строятся и траву не косят. Ждут, чтобы продать их дороже. В итоге страдаем мы… Уже года три такая ситуация продолжается с тех пор, как не горит поле. Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали", – отметил он.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Стоит отметить, что в последнее время скандальная Кирилловка остается в центре новостей. Ранее OBOZREVATEL пожаловались на то, что поселок рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

В итоге экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Кроме того, в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Несмотря на огромное количество отдыхающих (только в 2018 году в Кирилловку приехало 1,5 млн туристов) у населенного пункта – масса проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации, стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море.

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