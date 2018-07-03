Сьогодні до моєї приймальні зателефонували з російського номеру, представилися моїм секретарям .... Кірою, помічником, обмудсвумен Москалькової, мовляв "Татьяна Николаевна через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявлении по заключённым". Звичайно, я впевнена, що це були фсбшні пранкери, тому передала секретарям , аби ті передали "Москальковій", що я веду сесію й порадила через секретарів "Москальковій" спілкуватися з візаві, українською обмудвумен. Хоча й з Москальковою "через 5 минут "я б, звичайно, не говорила". Але принагідно зазначу і Москальковій, й пранкерам.

Перше: ми чекаємо від Москалькової офіційних вибачень перед її колегою пані Денисовою за відверто хамську поведінку, не гідну інституту обмудсмена, коли її джип ледь не збив пані Людмилу, а "бояриня Москалькова" навіть не вийшла привітатися, й зробила все, аби зірвати домовленості президентів. Тому, панове пранкери чи секретарки Кіри, передайте пані Москальковій, що їй варто якнайшвидше вибачитися перед українською обмудвумен.

Друге: ми чекаємо офіційної реакції РФ щодо української ініціативи передати 23 злочинці чи підозрюваних в злочинах задля звільнення українців.

Новости Вот она русская подлость в одном видео

Третє: українська влада працює в тісній координації, АП, МВС, я, офіс обмудсвумен, тому не варто нас розводити , не вдасться. А всі питання щодо утримуваних російський обмудвумен має обговорювати зі своєю колегою пані Денисовою (після вибачень, звичайно).

Ну, й четверте, мєльчають пранкєри й їх фсбшні мєтоди, "через 5 минут" видають все.

Р. S. Ще трезвонять російські ЗМІ з проханням про коментарі щодо списків росіян-23. Я не спілкуюся з російськими ЗМІ, ні з ліберальними , ні з федеральними до моменту повернення Україні Криму і Донбасу. Можу лише порадити російським ЗМІ зараз записати коментарі родичів 23 росіян, які хочуть на Родіну. Можна й звернення до Путіна від них, думаю, це може прискорити розблокування процесу звільнення росіян на українців. Можна й сокурова попросити щось Путіну нашкрябати з колєнопреклоньонним проханням забрати своїх і віддати Наших.