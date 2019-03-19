Дыхание зимы: синоптики предупредили о возвращении заморозков в Украине

В Украине во вторник, 19 марта, в большинстве областей ожидаются дожди, местами вернутся ночные заморозки.

Так, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью в Карпатах, днем ​​в Киевской, Черниговской и Сумской умеренный дождь, температура ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​12-17° тепла.

24tv.ua

Ветер в Украине юго-западный и западный, 7-12 м/с.

В Киеве и киевской области 19 марта облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице 4-6° тепла, днем ​​7-9° тепла; по области ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что весна в Украине будет заметно теплее, чем обычно, однако апрель начнется с похолодания.

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