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22 сентября • обновлено в 15:56
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Дыхание зимы: на Украину движется новая волна похолодания

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Северные, центральные и восточные области Украины в ближайшее время ожидает похолодание до -4.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), на Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4°, (І уровень опасности, желтый).

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На Украину движется новая волна похолодания

На Украину движется новая волна похолодания

УНИАН

Ночью 25 сентября такие же заморозки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Киевской и Донецкой областях.

Погода в Украине 24 сентября

Погода в Украине 24 сентября

Скриншот

Погода в Украине 25 сентября

Погода в Украине 25 сентября

Скриншот

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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