Дыхание зимы: на Украину движется новая волна похолодания

Северные, центральные и восточные области Украины в ближайшее время ожидает похолодание до -4.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В частности, ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), на Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4°, (І уровень опасности, желтый).
На Украину движется новая волна похолодания
УНИАН
Ночью 25 сентября такие же заморозки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Киевской и Донецкой областях.
Погода в Украине 24 сентября
Скриншот
Погода в Украине 25 сентября
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.
Зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет слишком суровой.
В то же время британские метеорологи предупредили, что зима в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.
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