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8 февраля • обновлено в 07:41
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Две пенсии "на шее": "слуга народа" засветил в Раде брендовый аксессуар

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Нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев пришел в парламент в галстуке Gucci, который в сети можно купить чуть более чем за 4 тысячи гривен.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Анна Стешенко, выложив соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Если вы думаете, что в Раде только женщины-депутаты любят дорогие бренды, вы ошибаетесь… Цена, тем более для нардепа, демократичная, а галстук достойный. Хотя, если в пересчете, то это две средние пенсии "на шее", – отметила она.

Гетманцев засветил в Раде галстук от Gucci

Гетманцев засветил в Раде галстук от Gucci

Facebook/Анна Стешенко

При этом Стешенко подчеркнула, что Гетманцев честно признался и не начал отнекиваться, как это делают некоторые народные избранники, заявляя, мол, купил его в переходе и это просто китайский фейк.

"Да, это Gucci. Галстук еще из прошлой жизни", – сказал он журналистке, поправляя свой аксессуар.

Гетманцев засветил в Раде галстук от Gucci

Гетманцев засветил в Раде галстук от Gucci

Facebook/Анна Стешенко

Галстук от Gucci в сети можно купить за чуть больше 4 тыс. грн

Галстук от Gucci в сети можно купить за чуть больше 4 тыс. грн

Facebook/Анна Стешенко

Галстук от Gucci

Галстук от Gucci

Facebook/Анна Стешенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты заметили, что народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк пользуется дорогим кошельком французского бренда Louis Vuitton.

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Автор
Марта Рок
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа депозит
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Комментарии
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Ну, слУги - люди, косящие под бедных, они не станут дразнить бедных же людей, избравших их руководить собой. Галстук ведь мог стОить и 10-20 тыс деревянных, а 4 тыс это, таварищи, сущий пустяк. Парень - свой в доску.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вопрос не в том в чем кто. Он в том, кто на что и как наработал. А так хоть с золотым унитазом на голове ходите, слова никто не скажет, разве что пальцем вслед покрутит.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
И? или петины депутаты ходят в галстуках за сто гривен?)
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