Две пенсии "на шее": "слуга народа" засветил в Раде брендовый аксессуар

Нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев пришел в парламент в галстуке Gucci, который в сети можно купить чуть более чем за 4 тысячи гривен.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Анна Стешенко, выложив соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Если вы думаете, что в Раде только женщины-депутаты любят дорогие бренды, вы ошибаетесь… Цена, тем более для нардепа, демократичная, а галстук достойный. Хотя, если в пересчете, то это две средние пенсии "на шее", – отметила она.

Гетманцев засветил в Раде галстук от Gucci Facebook/Анна Стешенко

При этом Стешенко подчеркнула, что Гетманцев честно признался и не начал отнекиваться, как это делают некоторые народные избранники, заявляя, мол, купил его в переходе и это просто китайский фейк.

"Да, это Gucci. Галстук еще из прошлой жизни", – сказал он журналистке, поправляя свой аксессуар.

Гетманцев засветил в Раде галстук от Gucci Facebook/Анна Стешенко

Галстук от Gucci в сети можно купить за чуть больше 4 тыс. грн Facebook/Анна Стешенко

Галстук от Gucci Facebook/Анна Стешенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты заметили, что народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк пользуется дорогим кошельком французского бренда Louis Vuitton.

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