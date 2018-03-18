Две очереди: вскрылся новый нюанс приема в школу в Украине

Согласно новому "Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного среднего образования" зачисление в школу будет происходить в две волны.

В первую будут принимать местных - тех, кто закреплен за школой. Во вторую волну на оставшиеся места зачислят "чужих", пишет в своей статье для DT.UA Оксана Онищенко.

По словам автора, в первую очередь примут детей сотрудников или родных братьев-сестер учеников (однако, как в один голос утверждают эксперты, есть большие сомнения, что эта норма будет поддержана Минюстом, так как она нарушает принцип равного доступа к образованию).

Других "чужаков" будут зачислять, ориентируясь на возраст: в первую очередь примут тех, кто старше.

Как сообщал "Обозреватель", с 2018 года в Украине кардинально изменились правила приема детей в первый класс — если ранее главными критериями для специализированных общеобразовательных учреждений были результаты конкурса, то теперь приоритет будет иметь адрес прописки будущего школьника.