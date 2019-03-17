"Дурно пахла": водитель на Днепропетровщине выгнал женщину из трамвая и нарвался на гнев сети

В городе Каменское водитель трамвая №4 выгнал пожилую пассажирку из-за неприятного запаха.

Соответствующее видео сняли неравнодушные молодые люди, которые устроили скандал в транспорте из-за соответствующих действий персонала. Ролик опубликован в сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Так, водитель отказывался трогаться с места в течение 20 минут, пока бабушка не покинет транспорт. Очевидец начал снимать это на камеру, спрашивая, на каком основании женщину выгоняют.

В ответ водитель подвел парня к правилам, где было написано, что пассажир не имеет права находиться в трамвае, если он пачкает своей одеждой других людей. Он заявил, что от пожилой женщины "дурно пахло", она якобы неоднократно справляла нужду на кресло и целыми днями сидит на площади и просить милостыню. Что примечательно, другие пассажиры были на стороне водителя.

Однако в сети не все разделяли такую позицию. Пользователи были возмущены, что человеку запретили ехать в транспорте и выгнали его.

"Парню респект. Водилу под молотки. Какими бы не были старики, они все равно люди, никто не знает, где старость застанет вас", "Молодец парнишка. До слез растрогал. Значит, не все пропало в этой стране", "Неужели у него нет старых родителей и совести", "Давайте выгонять всех от кого есть запахи, перегар, пот, грязные носки духи (есть такие, что сознание теряешь)", – написали возмущенные пользователи.

Нашлись и те, кто заступился за водителя. Многие написали, что женщина действительно просит милостыню. В сети даже отметили, что она мошенница.

"Это бабка – разводящая м*азь. Сидит возле "красуни" или возле "алло" и орет постоянно "добрые люди, дайте на кусочек хлеба", "Поймет водителя тот, кто знает эту бабку, а кто не знает – будет осуждать. Бабка вонючая попрошайка", – написали другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее водитель маршрутки Киев-Боярка жестоко избил пассажира за то, что тот попросил у него сдачу. Мужчина получил тяжелые травмы.

OBOZREVATEL разобрался, как все было, и получил комментарии от полиции. Водителя после происшествия искали органы.

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