Декілька спостережень про іспанське узбережжя. Співвідношення туристів на пляжі приблизно таке: іспанців 30%, росіян 30%, французів 20, англічан 10%. Решта 10% поділили португальці, поляки, німці, укранці та інші.

Очевидно, що така кількість росіян через те, що Туреччина і Єгипет для них частково закрита. Росіяни помітно еволюціонували з часів Туреччини і Єгипту. Ніяких бійок, ніяких п'яних дебошів. Єдине, що не змінилось: це те, як вони насильницьки ведуть себе з дітьми.

На пляжі постійно чути крики "Дура, ты куда пашла?", "Хватит на мєня брызгать", "Куда ты с телефоном в море? Чьо вашше?", "Я сказала атвали ат меня!".

На набережній молода мамочка за руку витягує півторарічного малого з коляски, який вередує, притискає одною рукою до себе, а другою рукою лупасить по дупі і спині. Малий захлинається в істериці, народ в радіусі 50 м в шоці...

Так вони з дитинства виховують ненависть і інші скрєпи.

Росіяни між собою не комунікують. Тільки в межах своєї компанії чи сім'ї. Дивно спостерігати, але вони навіть не вітаються з іншими співвітчизниками, не заводять знайомств і взагалі морозяться - типу вони не русскіє.

Зате проявився цікавий тренд з нашими: до нас декілька разів підходили і питали "О, ви з України?" Після чого зав'язувались хоч і не тривалі, але приємні дружні бесіди. Мова стала ознакою спільності і ідентифікації. Правда одного разу був курйозний випадок. Плаваючи в морі, я почув, як двоє чоловіків років по 50 розмовляють між собою українською. Я чемно привітався до них і сказав, що приємно чути рідну мову. Після чого вони переглянулись, перелякано побажали мені доброго дня і спішно відпливли. Мабуть, чиновники або депутати.))) Відразу видно, що їм є що ховати і чого боятись. В них напевно і сон не міцний))).