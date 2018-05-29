"Духовная скрепа": художник ярко обыграл традиции россиян

Украинский художник Андрей Петренко презентовал новую карикатуру на двойные стандарты россиян, заключающиеся в провозглашении себя как самой миролюбивой нации и одновременной жестокости.

На ней изображена репродукция изаетсной картины Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына", поверх которой нарисована канцелярская скрепка. Новой работой Петренко поделился на странице проекта kE? В Twitter.

"Это духовная скрепа России", — лаконично подписал он емкую карикатуру на двуличие российского общества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко показал карикатуру, посвященную опасности информационной войны для современного общества.