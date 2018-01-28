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ДТП с Зайцевой: пострадавшая в жуткой аварии беременная стала мамой

6.1тЧитать новость на украинском

Выжившая в смертельном ДТП с Аленой Зайцевой на улице Сумской в Харькове Жанна Власенко родила дочку.

Об этом информирует "Сегодня".

Женщина стала мамой 24 января.

"Кесарево в среду делали. Дочка чувствует себя довольно неплохо, но есть еще нюансы по здоровью. Находимся еще в больнице, сдаем анализы и наблюдаемся", – рассказала она.

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Жанна Власенко

Напомним, Жанна Власенко пострадала в жутком ДТП в центре Харькова 18 октября. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Алена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии шесть человек погибли, а еще пять получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в Москве произошло смертельное ДТП, которое было похожим на аварию в Харькове с Зайцевой.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на Обозревателе.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
УкраинаХарьков
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