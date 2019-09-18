"Воняют ностальгией о Сталине": украинский журналист разгромил фанатов "русского мира"

Украинский журналист Остап Дроздов резко осудил предложения некоторых представителей власти ликвидировать Институт национальной памяти. Он назвал их потомками советских оккупантов, которые вновь стремятся искоренить украинскую идентичность.

Мнением по этому поводу Дроздов поделился на личной странице в Facebook, жестко подчеркнув, что бороться с собственной историей могут только "ватные имбецилы".

"В принципе я понимаю, почему новоизбранная "элита" требует жизни в условиях безнационального беспамятства – им так комфортнее. Словосочетание "национальная память" у них вызывает вампирскую реакцию на чеснок. Все упирается в то, что они на государственном уровне стремятся лелеять манкуртов без знаний о земле своего проживания", – возмутился журналист.

Он выразил уверенность в том, что главная трагедия Украины заключается в том, что она на протяжении долгих десятилетий была лишена истории. Ведь ее историческую генеалогию украла и присвоила себе Россия.

"Народ (носителя памяти) бросила в жернова геноцидов и уничтожений по национальному признаку. В ужасном ХХ веке место украинца занял чужак с востока, оно. С тех пор прошло почти столетие. Оно породило кучу маленьких "оно", которое только и то делает, что воняет ностальгией о дяде Сталине. Частью населения стали дети насильников, потомки "освободителей" с востока", – полагает Дроздов.

"Русский мир" "Інформатор"

Его возмутил тот факт, что эти люди с украинофобской позицией заняли титульные позиции, наводнили собой все медиа, радиочастоты и телевизоры. По словам журналиста, насильники-оккупанты и их потомки много лет строили Украину под себя, под свою чужую историческую память, под свой шансон, свой язык, свое беззаконие, под свои корни. Следовательно для них эта земля – ​​не украинская, а просто принадлежащая им.

"Поэтому любые призывы познавать истинную историю этой земли подвергаются рефлекторному сопротивлению. Потому что им тогда придется признать, что здесь, в этих городах и селах жили украинцы, которых физически истребили. Они пришли на все готовое, на расчищенное от украинства пространство", – пишет Дроздов.

Он уверен, что именно поэтому государство обязано возрождать национальную память, которую целенаправленно уничтожали. Ведь национальной идеей современной Украины должна быть тотальная десоветизация.

"Жалею, что Институт национальной памяти не добился официального признания советской эпохи как оккупационной. Мы не сделали это вовремя, и теперь советский человек поднял свой хвост и выплодил нам тех, кто имеет целью назад привязаться к Азиопе. Очень показательно. Больше всего манкуртов раздражают раз гуманитарные ценности. Неудивительно. Там вся соль этой земли. Эта соль еще не таких разъедала", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Дроздов жестко высказался об отмене парада на День Независимости Зеленским. Он возмутился из-за того, что президент "оценил победу в 1000 грн – полцены на первый ряд на концерт "95 квартала".

Также журналист считает, что итог выборов в Верховную Раду показал, что за 28 лет украинцы так и не добились изменений, которые нужны для превращения страны в сильное государство, а не постсоветскую территорию.

По словам Дроздова, "в парламент попала махровая украинофобия".

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