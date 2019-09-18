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18 сентября • обновлено в 10:11
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"Воняют ностальгией о Сталине": украинский журналист разгромил фанатов "русского мира"

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Украинский журналист Остап Дроздов резко осудил предложения некоторых представителей власти ликвидировать Институт национальной памяти. Он назвал их потомками советских оккупантов, которые вновь стремятся искоренить украинскую идентичность.

Мнением по этому поводу Дроздов поделился на личной странице в Facebook, жестко подчеркнув, что бороться с собственной историей могут только "ватные имбецилы".

"В принципе я понимаю, почему новоизбранная "элита" требует жизни в условиях безнационального беспамятства – им так комфортнее. Словосочетание "национальная память" у них вызывает вампирскую реакцию на чеснок. Все упирается в то, что они на государственном уровне стремятся лелеять манкуртов без знаний о земле своего проживания", – возмутился журналист.

Он выразил уверенность в том, что главная трагедия Украины заключается в том, что она на протяжении долгих десятилетий была лишена истории. Ведь ее историческую генеалогию украла и присвоила себе Россия.

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"Народ (носителя памяти) бросила в жернова геноцидов и уничтожений по национальному признаку. В ужасном ХХ веке место украинца занял чужак с востока, оно. С тех пор прошло почти столетие. Оно породило кучу маленьких "оно", которое только и то делает, что воняет ностальгией о дяде Сталине. Частью населения стали дети насильников, потомки "освободителей" с востока", – полагает Дроздов.

"Русский мир"

"Русский мир"

"Інформатор"

Его возмутил тот факт, что эти люди с украинофобской позицией заняли титульные позиции, наводнили собой все медиа, радиочастоты и телевизоры. По словам журналиста, насильники-оккупанты и их потомки много лет строили Украину под себя, под свою чужую историческую память, под свой шансон, свой язык, свое беззаконие, под свои корни. Следовательно для них эта земля – ​​не украинская, а просто принадлежащая им.

"Поэтому любые призывы познавать истинную историю этой земли подвергаются рефлекторному сопротивлению. Потому что им тогда придется признать, что здесь, в этих городах и селах жили украинцы, которых физически истребили. Они пришли на все готовое, на расчищенное от украинства пространство", – пишет Дроздов.

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Он уверен, что именно поэтому государство обязано возрождать национальную память, которую целенаправленно уничтожали. Ведь национальной идеей современной Украины должна быть тотальная десоветизация.

"Жалею, что Институт национальной памяти не добился официального признания советской эпохи как оккупационной. Мы не сделали это вовремя, и теперь советский человек поднял свой хвост и выплодил нам тех, кто имеет целью назад привязаться к Азиопе. Очень показательно. Больше всего манкуртов раздражают раз гуманитарные ценности. Неудивительно. Там вся соль этой земли. Эта соль еще не таких разъедала", – подытожил журналист.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Остап Дроздов
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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70rus xxx
70rus xxx
Походу,Остап боится кормушку потерять.
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Северг Олег
Северг Олег
Со времён Брестской Унии украинцы это нация иуд. При России эта шваль была загнанна как крысы в глубокие норы и боялась высунуть свои крысиные носы, русские вместе с малоросами били эту погань. Но сейчас крысы вылезли и захватили древнюю и прекрасную землю. И самый главный итог и вывод - даже захватив власть в древней русской земле эти малополяки, эти крысы не смогли НИЧЕГО ! Полный провал по всем фронтам. Только лишь набили свои крысиные норы кусками того, что удалось отгрызть из того, что строили русские и малоросы... Вот и весь их итог.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, на вашем месте я бы тоже ностальгировала. 52 миллиона населения, мощная экономика, нулевые долги... Вы самолёты и космические ракеты строили, а теперь побираетесь по Европе на низкоквалифицированной работе, и то нелегально, ваш хваленый безвиз не даёт вам права работать. Это крах, провал и полное поражение.
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