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1 декабря • обновлено в 06:10
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Дожди со снегом: синоптики сообщили об ухудшении погоды в Украине

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В воскресенье, 1 декабря, в Украине сохранится солнечная, но холодная погода.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, дожди с мокрым снегом ожидаются только в западных и северных областях страны.

Кратковременные осадки также прогнозируются в южных регионах страны. На остальной части страны дождей не предвидится.

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Синоптики отмечают, что ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Средняя температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от -2 мороза до +3 тепла.

Теплее всего будет на юге страны. Тут столбики градусника днем поднимутся до +4+6.

В Киеве сегодня будет холодно: днем -1+1, ночью похолодает до -3 градусов. Ночью возможно выпадение мокрого снега.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что погода в первую неделю декабря на всей территории Украины будет неустойчивой.

Также метеорологи предупредили об ухудшении погоды в нескольких регионах Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр снегопад синоптик
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