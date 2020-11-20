Дожди, снег и гололедица: появился прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 21-22 ноября, будет холодной, с осадками, дождями и мокрым снегом.

Как сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, ожидаются туманы и гололедица.

В ближайшую ночь дожди и мокрый снег прогнозируют на севере и в центре страны, днем 21 ноября влажная масса переместится на восток и северо-восток.

В ночь на 22 ноября погода усложнится в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях – пойдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Днем осадки прекратятся.

На остальной территории без существенных осадков.

В воскресенье на востоке и севере может разгуляться сильный ветер.

Днем температура воздуха по стране на выходных будет колебаться от 0 до 5 тепла, на востоке до 2 мороза. Ночью от 3 тепла до 3 мороза, на востоке до -6.

В Киеве 21-22 ноября существенные осадки маловероятны. В воскресенье усилиться ветер. Ночью ожидается от 1 тепла до 1 мороза, днем +2 +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика, погода до конца ноября трижды будет "минусовой", но ожидаются и два периода потепления.