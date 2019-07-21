Дожди с грозами: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

В Украину 22 июля придет атмосферный фронт, который принесет в западные и северные области кратковременные дожди, местами с грозами.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток, поэтому вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины.

На востоке и в большинстве территорий юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем +25 + 30, на западе + 23 + 28, на юге и востоке ожидается +28 +33 градуса.

"На крайнем севере уже подует грядущее похолодание, в северных районах Черниговщины и Киевщины завтра +23 +25 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью +15 +19 градусов, завтра днем +25 +27 градусов.

Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, погода в Украине в последнюю неделю июля порадует комфортным температурным режимом. После жарких выходных ожидается небольшое похолодание.

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