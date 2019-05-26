Дожди отступят: появился обнадеживающий прогноз погоды по Украине

В Украине в воскресенье, 26 мая, прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха повысится.

Так, кратковременные дожди, грозы ожидаются лишь в Одесской, Николаевской, днем в западных и северных областях без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 5-10 м /с. Температура ночью по всей Украине 10-15°, днем 20-25°.

В Украину идет настоящее лето Иллюстрация

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

Напомним, в Украину с понедельника, 27 мая, в Украину придет теплая и сухая погода. Незначительные осадки ожидаются лишь в отдельных регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячи домов и домохозяйств на территории Ивано-Франковской и Закарпатской области попали в зону подтопления вследствие интенсивных осадков 20-23 мая. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧП.

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