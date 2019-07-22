Дожди и похолодание: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается комфортная погода с дождями и северо-западным ветром.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, наименьшая вероятность осадков будет на крайнем востоке.
Температура воздуха несколько снизится: во вторник ожидается +22 +26 градусов, на западе +18 +24 градуса, на юге и востоке +26 +29, местами до +30 градусов.
Дождливая погода
24 канал
В Киеве 23 июля ожидаются периодические незначительные дожди, местами с грозами. Ближайшей ночью предполагается +15 +18 градусов, днем во вторник температура воздуха составит +24 +26 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине недели в большинстве регионов Украины ожидается дождливая погода.
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