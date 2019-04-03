Дожди и летнее тепло: озвучен прогноз погоды на Пасху в Украине

Перед Пасхой в Украину придет летняя погода, столбик термометра поднимется выше +20. На Пасху возможен дождь.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, на Вербную неделю в Украину идет похолодание, очень ветреная погода, а перед Пасхой будет резкое потепление, температура около +22... +24 будет держаться до конца месяца.

"Осадки в период Вербной недели просчитываются, в частности и на вторую половину дня даже на Пасху. Концовка апреля – без осадков", – добавил синоптик.

lady.tochka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украинском научно-исследовательском метеорологическом институте дали прогноз погоды в Украине до конца весны.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!