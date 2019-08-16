"Доставайте пуховики!" Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В субботу, 17 апреля, в Украине значительно похолодает. Наша страна будет одной из самых холодных в Европе.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, предупредив, что можно будет кутаться в плащи и пуховики.

Метеоролог сообщила, что дневная температура воздуха составит +17+24 градуса. Немного теплее будет в южных и восточных регионах +23+28.

"Почему курточки или пуховички? Ибо на фоне не столь уж страшных +18+20 градусов будет бушевать северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов. Поэтому шашлыки можно отложить на радость парковому и лесному царству и наконец подремонтировать что-то на осень, чтобы не затекало и не задувало в ноябре", – рассказала она.

В воскресенье, 18 августа, температура будет выравниваться: +24+29, на севере +20+ 24 градуса. Жара начнет возвращаться уже с понедельника, 19 августа, отметила Диденко.

Погода

"Дождей будет немного. В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, дотянет местами до Черкасщины, в субботу кое-где на Западе. Однако эти осадки будут локальными и вялыми. Большая часть территории будет принадлежать сухой погоде", – пояснила синоптик.

В Киеве 17 августа ожидается холодная ветреная погода. Средняя температура +18+20 градусов. В воскресенье, 18 августа потеплеет до +23+24 градусов, без осадков. И уже с понедельника, 19 августа в столицу вернется летняя жара.

Карта погоды Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 16 августа будет сухая погода, только местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

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