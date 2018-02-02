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Злой одессит
Злой одессит
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Дорогое удовольствие для россиян

5.6т

Намедни, информационный ресурс “EurasiaNet”, размещенный в Институте Гарримана (Колумбийский университет США) провел интересный анализ того, во сколько оккупированный Крым обходится российским захватчикам. Отдельно отмечу, что Институт Гарримана это учебный центр занимающийся изучением СССР, а позже и Российской Федерации, с 1946 года, а потому – своё дело они знают на отлично!

Так вот, по дотациям, за 2015-2017 гг на оккупированный полуостров было затрачено 254,5 млрд рублей, на Севастополь – 43 млрд рублей, что в сумме составляет 297,5 млрд руб. В 2014 на Крым и Севастополь так же было потрачено 10,7 млрд и 2,4 млрд рублей по программе “ обеспечения сбалансированности бюджетов”.

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С 2015 по 2017 гг на строительство Крымского моста было потрачено 172,1 млрд руб, что в сумме с предыдущими затратами уже вырисовывается в 482,7 млрд руб.

Фактически ежегодно прямых затрат на Крым уходит не менее 128 млрд рублей, а если учесть, что бюджет помощи регионам в 2017 году был в размере 612,8 млрд руб, то полуостров съедает 21% всех средств, выделяемых на помощи регионам необъятной россиюшки! Привет Самаре, привет Магадану и Якутии тоже привет!

Помимо этого учли и потери косвенные, являющие собой санкции, отток инвестиций и бегство капитала из страны. Данную статью оценили в $52 млрд - $55 млрд за три года.

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В будущем же, ежегодно оккупированный полуостров будет обходиться России не менее чем в 150 млрд рублей, что сделает его самым дотационным регионом в стране, при этом, не приносящем никакой экономической пользы.

А потому, Крым, в его нынешнем положении, сложно назвать даже дорогим удовольствием – это какой-то реваншистский садомазохизм и никак иначе!

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Автор
Злой одесситЗлой одессит
Тема
Аннексия Крыма
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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