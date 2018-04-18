Часть Донбасса осталась без воды: названа причина

Донецкая фильтровальная станция 18 апреля приостановила свою работу.

Как сообщает компания Вода Донбасса, в 15:05 была прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично – в оккупированный Донецк и Ясиноватую, поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

"Донецкая фильтровальная станция приостановлена. Люди отказываются в таких условиях работать. Что будет дальше - пока сказать не можем", - отметили в компании на запрос "Укринформа".

Отмечается, что пятеро сотрудников станции, которые были ранены 17 апреля в результате обстрела, прооперированы и находятся в больнице.

Донецкая фильтровальная станция

Исполняющий обязанности коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов рассказал "Громадському", что сотрудники ночной смены станции законсервировали предприятие на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для ее сотрудников.

"Уже остановили, сливается хлор, чтобы не остался в трубах. Останавливают насосную станцию. Это не означает, что мы закрыли ее навсегда, просто нам нужны гарантии безопасности для сотрудников", — сказал он.

Отмечается, что такое решение руководители приняли после того, как сотрудники фильтровальной станции 17 апреля попали под обстрел.

"Сейчас на ДФС находятся представители миссии ОБСЕ и саперы, они обеспечивают безопасность сотрудников, которые завершают работу станции. После закрытия сотрудников на ДФС не будет", - говорится в сообщении.

О ситуации сообщают Telegram-паблики Донецка.

"Сейчас многие говорят о героизме работников водокачки. Вот вам наша история. На ДФС работают семьями – это всем известно. Прямо сейчас, супруга одного из раненных вчера сотрудников станции сидит на работе в бронежилете. Вдумайтесь. Вашего мужа/жену вчера ранили при прицельном обстреле с расстояния 15-ти метров, а вам нужно ехать по той же дороге на работу, и вкалывать там целую смену, чтобы обеспечить людей водичкой. Это Донбасс, здесь такие люди", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", сотрудники Донецкой фильтровальной станции 17 апреля попали под обстрел боевиков по дороге на работу.

В связи с этим главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что власти Киева готовятся к очередным наступательным действиям на Донбассе