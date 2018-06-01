Параллельный Донецк: показали знаковые фото города без оккупантов

В сети опубликовали фотографии, каким мог бы быть Донецк, если бы в 2014-м году террористы не оккупировали его.

Как сказано в материале "Донецкие новости", город вел бы мирную и размеренную жизнь.

В 2014-м бы продолжились начатые накануне многочисленные стройки: объездная дорога вокруг Донецка, реконструкция ДК им. Горького на Киевском проспекте, ледового дворца "Кальмиус Арена", реконструкция автовокзала "Южный".

Объездная дорога dnews.dn.ua

ДК им. Горького dnews.dn.ua

"Кальмиус Арена" dnews.dn.ua

Автовокзал "Южный" dnews.dn.ua

"В 2014 году в Том Донецке открываются 8 ресторанов международной сети фастфудов KFC (Курочки полковника Сандерса). При наличии уже имеющегося "МакДональдса" шахтерская столица теперь готова удовлетворить самые разнообразные продовольственные потребности молодежи", - пишет издание.

Отмечается, что в Донецке без оккупантов в сентябре 2014-го могли б начаться матчи Лиги Чемпионов на "Донбасс Арене".

"Донбасс Арена" dnews.dn.ua

По мнению авторов материала, в 2015-м году могла бы стартовать реконструкция Донецкого оперного театра, а Донецкий международный аэропорт стал бы одним из крупных европейских хабов.

Донецкий оперный театр dnews.dn.ua

Донецкий международный аэропорт dnews.dn.ua

Вспомнил автор также о планах строительства наземного метро, реконструкции цирка "Космос", строительстве Областного художественного музея, расчистке Путиловского урочища.

Цирк "Космос" dnews.dn.ua

Наземное метро dnews.dn.ua

В Донецке без террористов "ДНР" могло бы начаться массовое строительство ТРЦ и жилых комплексов, считает автор материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Донецка в ночь на 31 мая с периодичностью в 5-10 минут проезжали колоны военной техники.