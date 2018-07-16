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Юлия Родченко
Юлия Родченко
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Донбасс, любящий Россию, можно либо запугать, либо купить

1.8т

Обычная донбасская семья, которая в мае 2014 ходила на референдум, боялась "Правого сектора" и звала россию. Почти 4 года оккупации они говорили, что им Украина ничего не дала, что слава Богу, что всё сейчас вот так.

Но что-то вдруг сломалось. Не так давно им пересчитали пенсию – выслуга лет, шахтерский стаж. Они регулярно снимают её в прифронтовых городах. И теперь среди прочего звучит: "Да мы никогда плохого об Украине не говорили, так сложилось. Республики наши они не навсегда".

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В очередной убеждаюсь, что "Донбасс, любящий россию" можно либо запугать, либо купить. И, как показывает жизнь, его любовь и принципы стоят достаточно дешево.

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Автор
Юлия РодченкоЮлия Родченко
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
Источник
Источник:Facebook Юлии Родченко
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Сколько его осталось, такого Донбасса? Почти половина населения - беженцы. Те, что остались - кто там искренне и до конца будет любить Россию? Вечные ополченцы, которым деваться некуда. Госслужащие, до амнистии. Пенсионеры - уже меньше...Остальным откровенно пох...Пусть будет хоть как-то - лишь бы война закончилась...
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Бендик Константин
Бендик Константин
Лисовская Варвара, Откровенно пох... - таких нет! они могут говорить , что им пох.., а в кармане дулю крутить, или в компании единомышленников по бухой волне ненавидеть Украину и все украинское (не парламент, президента и т.п.) и восхищаться пукиным и расисей. И много населения (не людей) которые возбуждаются на раисю, ставят её в пример и повторяют помет соловья/киселя, цитируя телевизор!!! вот так вот обстоят дела у нас на бамбасе!!!
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