Обычная донбасская семья, которая в мае 2014 ходила на референдум, боялась "Правого сектора" и звала россию. Почти 4 года оккупации они говорили, что им Украина ничего не дала, что слава Богу, что всё сейчас вот так.

Но что-то вдруг сломалось. Не так давно им пересчитали пенсию – выслуга лет, шахтерский стаж. Они регулярно снимают её в прифронтовых городах. И теперь среди прочего звучит: "Да мы никогда плохого об Украине не говорили, так сложилось. Республики наши они не навсегда".

В очередной убеждаюсь, что "Донбасс, любящий россию" можно либо запугать, либо купить. И, как показывает жизнь, его любовь и принципы стоят достаточно дешево.