''До слез'': стало известно о смерти уникального мальчика с Донбасса

В пятницу, 14 декабря, умер самый юный в Украине директор частной библиотеки 15-летний Дмитрий Ружевич.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, куда вписано достижение Дмитрия.

"Наш юный рекордсмен Дима Ружевич из села Сергеевка Донецкой области, самый молодой в Украине директор частной библиотеки, мужественный мальчик, который всю свою короткую жизнь боролся с болезнью, вчера покинул этот мир... Его имя навсегда останется в Национальном Реестре Рекордов в категории "дети" как гордость всей Украины", – написала она.

Мальчик умер в больнице города Славянска. В девятимесячном возрасте врачи диагностировали у него спинальную атрофию Верднига-Гофмана, и с тех пор мальчик был прикован к инвалидной коляске.

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В комментариях к посту украинцы выразили свою скорбь в связи со смертью ребенка и выразили надежду, что библиотеку Дмитрия продолжат развивать.

Историю жизни и того, как Дмитрий Ружевич создал свою библиотеку можно прочитать на OBOZREVATEL.