МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''До слез'': стало известно о смерти уникального мальчика с Донбасса

2.3тЧитать материал на украинском

В пятницу, 14 декабря, умер самый юный в Украине директор частной библиотеки 15-летний Дмитрий Ружевич.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, куда вписано достижение Дмитрия.

"Наш юный рекордсмен Дима Ружевич из села Сергеевка Донецкой области, самый молодой в Украине директор частной библиотеки, мужественный мальчик, который всю свою короткую жизнь боролся с болезнью, вчера покинул этот мир... Его имя навсегда останется в Национальном Реестре Рекордов в категории "дети" как гордость всей Украины", – написала она.

''До слез'': стало известно о смерти уникального мальчика с Донбасса

Мальчик умер в больнице города Славянска. В девятимесячном возрасте врачи диагностировали у него спинальную атрофию Верднига-Гофмана, и с тех пор мальчик был прикован к инвалидной коляске.

Новости
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
''До слез'': стало известно о смерти уникального мальчика с Донбасса

В комментариях к посту украинцы выразили свою скорбь в связи со смертью ребенка и выразили надежду, что библиотеку Дмитрия продолжат развивать.

''До слез'': стало известно о смерти уникального мальчика с Донбасса
''До слез'': стало известно о смерти уникального мальчика с Донбасса

Историю жизни и того, как Дмитрий Ружевич создал свою библиотеку можно прочитать на OBOZREVATEL.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
16
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги