До +8! Синоптики удивили прогнозом погоды в Украине

В субботу, 25 января, в большинстве областей Украины будет тепло и сухо.
По прогнозу Укргидрометцентра, мокрый снег с дождем возможен только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.
Дневная температура воздуха там составит +2...+4°, а ночью опустится до показателей -1...+1°. Ветер западный, 7-12 м/с.
На западе, севере и в центре Украины облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+7°.
На юге Украины облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +6...+8°.
В Киеве 25 января облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +1...+3°.
Как писал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.
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