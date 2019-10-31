До -4, но сухо: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

В Украине в четверг, 31 октября, ожидается еще большее похолодание, местами заморозки.

Как сообщает Укргидрометцентр, погода в этот день будет сухой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

Заморозки в Украине Иллюстрация

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

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