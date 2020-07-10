Синоптики спрогнозировали жаркие выходные в Украине: раскалит до +35

На выходных, 11 и 12 июля, в Украину вернется жаркая погода, а на западе пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды для OBOZREVATEL дали метеорологи. За данными народного синоптика Леонида Горбаня, температура воздуха на востоке страны поднимется до +27...+30 градусов днем.

"На юге будет немного прохладнее – до +27 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь", – рассказал он.

В Укргидрометцентре же прогнозируют более высокие температуры, так в субботу, 11 июля, почти по всей Украине воздух прогреется до +32 градусов. В западных областях ожидаются дожди с грозами, рассказал синоптик Роман Мурмыло.

Прогноз погоды на 11 июля meteo.gov.ua

В воскресенье, 12 июля, вместе с дождями на запад придет похолодание, температура снизится в среднем до 20 градусов тепла.

На востоке и юге Украины ожидается существенное повышение температуры до +35 градусов выше нуля, и до +22 градусов ночью.

Прогноз погоды на 12 июля meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали подробный прогноз на июль в Украине. Месяц будетжарким и дождливым.