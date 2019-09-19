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19 сентября • обновлено в 13:32
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До -3: синоптик предупредила о заморозках и снеге в Украине

1.9т Читать материал на украинском

В большинстве областей Украины в пятницу, 20 сентября, ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +3…+8 градусов.

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"Внимание! Ближайшей ночью и в ночь на субботу на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины местами возможные заморозки 0...-3 градуса. Заморозки наиболее вероятны при прояснении", – сказала Диденко.

До -3: синоптик предупредила о заморозках и снеге в Украине

Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

"В Киеве пятница ожидается облачной, с дождем и низкой температурой воздуха около +12…+13 градусов. Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до +7…+9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3…+4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0...-3 градуса. Подчеркиваю – в ночь на субботу", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что грядущая зима может стать самой холодной за последние 30 лет. Появился устрашающий прогноз на зиму в Украине

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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